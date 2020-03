Coronavirus et confinement : Gilbert Montagné réinvente "Viens danser" sur RTL

publié le 26/03/2020 à 20:46

"On va rester confiné". Le chanteur Gilbert Montagné, invité sur RTL ce jeudi 26 mars, a proposé une version arrangée au piano de son célèbre titre Viens danser en cette période de confinement.

"Je suis confiné de chez confiné. Mais c'est tellement rien. On est confiné confort. Il faut être solidaire", a-t-il confié. Comment occupez-vous vos journées ? "En intériorisant, en moi-même pour trouver plus de force intérieure. J'écoute aussi beaucoup les médias, pour me mettre dans la peau de ces soignants, médecins, brancardiers...etc.", a-t-il ajouté.

"On va rester confiné, il ne faut pas sortir", a-t-il chantonné avec une version spéciale confinement de son titre Viens danser. Le chanteur a même lancé un appel pour venir en aide pendant cette crise sanitaire : "Je voulais apporter tout mon soutien et offrir mes services aux plateforme du SAMU et autres. Je serai bon à écouter, prendre les appels. Je suis disponible", a-t-il lancé au micro de RTL.