Vaimalama Chaves, Miss France 2019, soutient Bilal Hassani face au harcèlement

publié le 07/02/2019 à 17:45

"Le monstre". C'est ainsi que Vaimalama Chaves, Miss France 2019, était surnommée par ses camarades de classe. Aujourd’hui, armée de son écharpe et de son diadème, elle use de son aura médiatique pour lutter contre toutes les formes de harcèlements, à l'école et dans sur les réseaux sociaux.



S'il y a bien une autre cible du harcèlement depuis quelques années, et surtout depuis qu'il a commencé son parcours de participant à l'Eurovision, c'est Bilal Hassani. Attaqué depuis longtemps pour son homosexualité, le jeune homme qui chantera Roi à Tel Aviv fait face à un torrent de haine sur Internet.

Sensible à cette situation, Miss France 2019 a déclaré auprès de nos confrères du Parisien : "C’est indécent que des 'haters' le descendent comme cela. La liberté d’expression, ça existe. Qui sommes-nous pour juger ? Comment se permet-on d’être aussi intrusif dans la vie de quelqu’un ? Ça me dépasse complètement."

Et Vaimalama Chaves d'ajouter, tranchante : "Ils ne se rendent pas compte à quel point même une petite blague de merde peut être destructrice. Bilal a été sélectionné car il est le meilleur grâce à son ouverture d’esprit incroyable et qu’il bouleverse les codes. Il était temps d’avancer. Le monde évolue et si nous n’évoluons pas avec lui, on coulera. Laissez-le faire son propre chemin. Je le soutiens dans son rêve".