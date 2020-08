VIDÉO - Wejdene dévoile "Coco" son nouveau titre de l'été après "Anissa"

publié le 19/08/2020 à 15:21

Wejdene, la star du confinement avec Anissa, multi-récompensée, est de retour pour cet été. Ce mercredi à midi, elle a dévoilé son nouveau titre, Coco, sur les réseaux sociaux et la plate-forme YouTube. En quelques heures, le clip a déjà dépassé la barre des 100.000 "j'aime".

Après avoir chanté contre son ex petit-ami infidèle dans Anissa, Wedjene chante dans Coco contre un séducteur qui l'a fait tourner en bourrique. Dans une villa de vacances, la jeune femme découvre à sa grande surprise que le garçon avec qui elle échange par messages, a, en réalité une double vie.

Plutôt que de se laisser abattre par ce nouveau compagnon qui ne lui arrive pas à la cheville, Wejdene chante sa force, sur la même mélodie qu'Anissa, force est de constater. Pas "tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue" cette fois, mais "J'te réponds plus, sur Insta t'es en vu". Il est aussi question d'un garçon infidèle qui a préféré "gâcher [notre] relation avec une tchoin Coco". Wejdene finit par triompher en expliquant à son ex, qu'elle a désormais rencontré la bonne personne pour elle et qu'elle a "la bague au doigt".