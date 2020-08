Mariah Carey annonce la sortie d'un nouvel album "The Rareties" pour ses fans

publié le 20/08/2020 à 14:49

Mariah Carey a fait une surprise à ses fans. Le 19 août, elle a annoncé la sortie d'un prochain album, The Rareties, pour le 2 octobre prochain. Un disque qu'elle dédie à sa communauté, comme elle l'explique sur ses réseaux sociaux.

"Cet album est pour vous mes fans, pour vous célébrer et vous remercier de toutes ces années d'amour et de soutien. Je vous suis tellement reconnaissante", écrit ainsi Mariah Carey sur Instagram, en dévoilant la pochette de cet album. Mardi prochain, elle dévoilera un premier extrait de The Rarities : Save The Day en collaboration avec Lauryn Hill.

"En fait j'ai trouvé des trucs chez moi, sur lesquels j'avais commencé à travailler il y a un certain moment et que je n'ai jamais sorti ou sur lesquels je n'avais pas fait le mixage ou les finitions", a confié la star invitée de l'émission américaine Good Morning America, le 19 août. Au total, The Rareties compte 15 chansons dont un enregistrement inédit de 17 titres en live lors du concert de Mariah Carey à Tokyo en 1996.