publié le 08/06/2019 à 02:35

Le phénomène BTS, groupe de K-Pop (pop coréenne) le plus influent du monde était de passage à Paris pour le Love Yourself World Tour. Ce n'est pas la première fois qu'ils venaient à la rencontre de leur public français (et européen) puisqu'ils avaient déjà rempli l'AccorHotels Arena en 2018.



Après avoir explosé à l'international en démontrant qu'ils étaient "le" groupe incontournable du moment - en brillant aux Grammy Awards par exemple - seul le Stade de France était capable de les accueillir. Une enceinte gigantesque qui a tremblé et scintillé de mille feux grâce à la ferveur de la BTS Army, les fans du groupe sud-coréens.

Naturellement, le Stade de France est le lieu parfait pour permettre une fête explosive, pas pour profiter pleinement des voix des chanteurs et des instruments. Les enceintes crachaient du mieux qu'elles pouvaient les voix live et la bande son BTS (seul un piano a eu le privilège de faire une apparition sur scène). On est loin d'une qualité acoustique ou de l'intimité d'une petite salle mais ce que l'on perd en qualité sonore, on le gagne en ambiance et en grandeur. Pyrotechnique, réalisation vidéo impeccable, costumes, chorégraphies... BTS sait exactement comment faire le show. Et, bien sûr, il y a l'excitation incontrôlable et communicative des fans.

Des fans de BTS juste avant le concert au Stade de France Crédit : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Une machine très bien huilée

Le public à 95% féminin avait une énergie et une dévotion incroyable. Bien sûr, la BTS Army connaissait les paroles des chansons et des raps du groupe, qui mêlent coréen et anglais, par cœur. Un effort pour s'approprier la langue des artistes qui ne peut que provoquer le respect. On avait déjà vu des milliers d'adolescentes se passionner pour l'anglais, l'allemand (nous n'avons pas oublié Tokyo Hotel), le japonais... Eh bien le coréen ne fait pas exception et le pays du Matin Calme peut sans doute remercier ses chanteurs et acteurs pour cette influence.



Comme pour d'autres boys bands et artistes dont le public était majoritairement féminin, une certaine recette reste inchangée. Avec leurs physiques parfaits et leurs allures angéliques, BTS est aussi une incroyable machine à fantasme. Très bien huilée, elle offre des moments visuels ou affriolants toutes les 15 secondes. Une chemise légèrement soulevée, faisant apparaître un nombril et des abdominaux en acier, permet de provoquer des milliers de cris stridents et incontrôlables.



Il ne s'agit pas d'un hasard. Chaque mouvement est pensé. Ce morceau de ventre apparaît dans le clip de cette chanson et dans chaque concert. C'est une figure imposée qui est espérée et intervient toujours au même moment. Jungkook reproduit toujours ce "signature move" sur la chanson Fake Love par exemple. Et, honnêtement, vous ne trouverez pas une âme pour s'en plaindre. Il en va de même pour certains coups de reins ou poses suggestives qui provoquent la même folie collective. Elvis avait déjà bien compris l'intérêt de ces techniques capables de transformer une salle en un réacteur nucléaire.

> BTS (¿¿¿¿¿) 'FAKE LOVE' Official MV

Reproduire la perfection des clips

Assister à un concert de BTS c'est aussi la garantie d'être plongé dans leur univers visuel. Outre leur musique, ce qui fait le charme de ce groupe (comme beaucoup de production coréennes ou japonaises) c'est la maîtrise et la puissance de leurs clips. Le concert fait la part belle à ceux-ci le temps de laisser aux membres du groupe le temps de se changer entre deux chansons. Les chorégraphies et palettes de couleurs des clips sont aussi réutilisées pour les tableaux scéniques. Et la réalisation de la captation vidéo, retransmise sur les écrans géants, est très proche de ces clips, extrêmement bien filmés et montés en direct (concert millimétré oblige).



La caméra se pose longuement sur les visages impeccables de V, Jimin, Suga et les autres. L'occasion pour chaque fan de faire battre son cœur plus vite quand son "préféré" apparaît à l'écran. Les regards caméra aguicheurs sont légions. Certes, c'est efficace et amusant, mais on apprécierait plus de modération dans l'exercice.



Les costumes sont toujours très travaillés. Le groupe oscille toujours entre trois esthétiques : le kitsch 100% boys band (comme des tenues d'un blanc immaculé avec strass pour tous les membres du groupe), le streetwear pointu toujours efficace pour les morceaux contenant des raps, et des tenues naïves, pop et colorées. Les Français auront aussi remarqué un goût certain des chanteurs de BTS pour les bijoux et les marques de luxe locales : Dior ou encore Chanel étaient très bien représentés. Sur cette question, la quasi totalité de la soirée était un sans faute. La succession des chansons (entre solos de chaque chanteur et chansons de groupe) permettait à chaque membre de porter au moins cinq ou 6 tenues différentes, renouvelant à chaque fois le regard du public sur les propositions scéniques.



Dernier bijou pour les yeux : les chorégraphies. BTS n'a pas fait honte aux standards coréens avec des danses impeccablement exécutées par tous les chanteurs et les dizaines de danseurs qui les accompagnaient. On pouvait cependant regretter que le réalisateur passe plus de temps sur les visages durant ces moments. Quelques plans larges pour faire briller les danseurs et le travail de groupe aurait été appréciable.



Les décors étaient assez travaillés : cubes motorisés, sphère en plastique, guépards argentés géants, lit, château gonflable régressif et écrans étaient là pour amplifier le phénomène. Notre élément préféré reste malgré tout les milliers de "ARMY BOMBS" que tenaient les fans. Ces sphères lumineuses étaient toutes paramétrées pour propager des vagues de lumières de toutes les couleurs dans les gradins. Une technique qui n'est pas nouvelle mais qui fait toujours son petit effet.

> [CHOREOGRAPHY] BTS (¿¿¿¿¿) '¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ (Boy With Luv)' Dance Practice

Une très belle surprise pour le public

BTS a conservé la set list de sa tournée. Il ne s'agit pas de faire des jaloux entre différentes nationalités. Chaque membre a eu le droit à son moment de gloire, seul sur scène, pour faire ressortir sa personnalité et son talent : capacités vocales, flow parfait, pas de danse spectaculaires ou regards à la caméra capables de faire rougir n'importe qui. Les moments les plus forts étaient naturellement les prestations du groupe ou encore les chansons enivrantes et terriblement joyeuses de la fin du concert. Mention spéciale pour MIC Drop, Anpanman, IDOL, Fake Love ou Not Today.



Le public du Stade de France a eu le droit à l'apparition très remarquée de la chanteuse américaine Halsey (cheveux rose et look très 90's) qui est venue sur scène rejoindre les garçons de BTS pour chanter avec eux Boy With Luv. Une surprise qui a totalement conquis les milliers de fans présents.

> BTS (¿¿¿¿¿) '¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿ (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

Au final, c'est un spectacle parfaitement réjouissant qu'ont offert les garçons de BTS à leurs fans réunis au Stade de France. Avec leurs chansons entraînantes et leurs discours lumineux et bienveillants, ils ont su toucher les cœurs. Il ne faut pas oublier que nombre des chansons de BTS évoquent clairement des sujets comme la dépression, la société de consommation, la confiance en soi, le féminisme... Des sujets qui résonnent fortement auprès de leur jeune public.



De nombreuses fans brandissaient avec fierté des drapeaux soutenant les causes LGBTQ+ (rose-bleu et blanc pour les personnes trans, rose-mauve et bleu pour les bisexuels, arc-en-ciel...). Des causes que soutiennent ouvertement les rappeurs Suga et RM par exemple. Les regards à la caméra, la bromance entre les membres du groupe (cette franche camaraderie quasi romantique) savamment mise en scène et la beauté des artistes aura fait le reste.



BTS était présent en France pour deux dates : le vendredi 7 et samedi 8 juin 2019. Le groupe va se reposer quelques temps avant de reprendre sa tournée au Japon en juillet à Osaka et Shizuoka. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas eu la chance de voir le groupe cette fois-ci, BTS a fait cette confidence en fin de concert : ils seront de retour en France l'année prochaine !