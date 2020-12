VIDÉO - Britney Spears fait son retour musical surprise pour son anniversaire

Britney Spears - Swimming In The Stars (Visualizer)

publié le 03/12/2020 à 18:10

Britney Spears est de retour ! Le 2 décembre, à l'occasion de son anniversaire, la chanteuse a dévoilé un titre inédit. Intitulé Swimming In The Stars, "nager dans les étoiles", il devait être sur l'album Glory, sorti en 2016, comme le précise le média américain Variety.

Il aura donc fallu attendre 4 ans, avant que "BritBrit" ne décide de dévoiler Swimming In The Stars, dont le clip est toujours attendu par ses fans. Une communauté qui est d'ailleurs persuadée que la jeune femme est retenue contre son gré par son père, qui gère entre autres, sa fortune. Depuis plusieurs mois, le #FreeBritney est de nouveau l'un des # les plus utilisés sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, les abonnés de Britney Spears commentent souvent ses photos en lui demandant de porter certaines couleurs ou de réaliser certaines poses sur ses clichés, pour leur signaler qu'elle se sent en danger.

Avec Swimming In The Stars, "BritBrit" ne nous offre pas un titre pour danser comme Stronger, Baby One More Time, ou encore Toxic et Womanizer, mais une chanson d'amour où sa voix est, reconnaissons-le, très marquée par l'auto-tune. "Le monde nous appartient, quand nous nagerons dans les étoiles", chante entre autres Britney Spears.