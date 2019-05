publié le 17/05/2019 à 11:31

Britney Spears et la scène, c'est peut-être fini. Après un séjour en hôpital psychiatrique pour traiter la détresse émotionnelle de la star américaine, son manager a envisagé très clairement l'arrêt de sa carrière.



Nos confrères de TMZ écrivent à ce propos : "Britney Spears ne reprendra pas sa résidence à Las Vegas, ni bientôt et peut-être jamais. Nos sources indiquent que Britney n'est ni mentalement, ni physiquement prête à reprendre les répétitions. Larry Rudolph, son manager, nous a expliqués (...) qu'il était clair pour lui qu'elle ne devait pas remonter sur scène'".



La chanteuse a traversé une période difficile durant laquelle son traitement contre la bi-polarité et la dépression n'était plus aussi efficace qu'auparavant. Le père de Britney Spears est aussi tombé malade il y a quelques mois de ça. Un événement qui a profondément marqué la chanteuse psychologiquement.

"Je ne veux pas qu'elle reprenne le travail, indique son manager toujours à nos confrères de TMZ. Sauf si elle est prête physiquement, mentalement et émotionnellement. Si cela n'arrive jamais, alors elle ne reviendra jamais. Je n'ai pas envie et je n'ai pas le pouvoir de la faire travailler à nouveau. Je suis simplement là quand elle veut travailler. Si un jour, elle veut reprendre sa carrière, je serai là pour lui dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée".

Un passé mouvementé

La popstar s'était adressée mi-avril à ses fans sur Instagram pour démentir les rumeurs persistantes sur sa santé mentale, dont certaines affirmaient même qu'elle avait été internée de force dans un établissement psychiatrique : "Salut à tous. Je voulais juste rassurer ceux d'entre vous qui s'inquiètent à mon sujet. Ma famille est passée par beaucoup de stress et d'angoisse récemment, donc j'avais besoin de temps, mais pas d'inquiétude, je reviendrai très bientôt", expliquait-elle dans une vidéo. "Ma situation est particulière, mais je jure que je fais ce qu'il y a de mieux pour le moment".



Britney Spears avait fait les gros titres voici 11 ans lorsqu'elle avait été confiée à une unité psychiatrique après une longue descente aux enfers publique, qui l'avait vue notamment se raser le crâne et s'en prendre à la voiture d'un paparazzi à coups de parapluie.