États-Unis : un album posthume du rappeur DMX sortira le 28 mai

publié le 11/05/2021 à 02:56

Le 9 avril dernier, la légende du rap DMX décédait d'un infarctus à l'âge de 50 ans. Ce lundi, son producteur Swizz Beatz a annoncé qu'un album posthume du rappeur sortira le 28 mai prochain. Intitulé "Exodus", ce huitième opus officiel ne comprendra que des titres inédits, a précisé le producteur. L'album sera distribué par le label Def Jam Recordings.

Exodus est le prénom de l'un des fils du rappeur, qui a eu 15 enfants de plusieurs femmes différentes. "Mon frère X était une des âmes les plus pures et les plus rares que j'aie jamais rencontrées", a écrit Swizz Beatz, qui a produit l'un de ses premiers "beats" de DMX pour le morceau phare Ruff Ryders' Anthem, sorti en 1998.

"Mais surtout, il donnait généreusement et aimait ses fans au-delà de toute mesure", a ajouté le producteur du rappeur, devenu célèbre à la fin des années 90. Entre 1998 et 2003, DMX, de son vrai nom Earl Simmons, a placé cinq albums en tête des ventes aux États-Unis, notamment "It's Dark and Hell is Hot", qui est resté pendant 101 semaines dans les classements américains.