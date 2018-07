Renaud Capuçon sur RTL : "La recette du succès, c'est l'excellence"

et Le Service Culture

publié le 29/03/2018 à 11:33

Déjà la sixième édition du Festival de Pâques et le succès est toujours là. L'événement a débuté lundi 26 mars dernier avec la présence du violoniste Renaud Capuçon, qui vient de publier un nouveau disque consacré aux concertos de Bartok.



Chaque année, la programmation est signée Renaud Capuçon et le directeur de théâtres Dominique Bluzet. Un programme musical très soigné, si bien que le taux de remplissage de l’événement a atteint 93% l’an dernier. Une véritable réussite pour le violoniste. "La recette du succès, c'est l'excellence. Quand on voit les artistes qui viennent à ce festival, ce sont vraiment des artistes de tout premier plan".

Du côté de l'album, le concerto pour violon n°1 de Bartok ouvre le nouvel opus de l’artiste. Une œuvre qu’il connait depuis longtemps et que le compositeur hongrois a dédiée à une violoniste dont il était amoureux.

L’album Bartok de Renaud Capuçon vient de paraître chez Erato. Quant au festival, il reste encore des places pour le concert de ce soir, notamment avec l’Orchestre National de France.