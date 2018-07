Tom Jones hospitalisé en urgence après une infection bactérienne

publié le 20/07/2018 à 11:09

C'est une grosse frayeur pour Tom Jones. L'interprète de She's a Lady a été admis en urgence à l'hôpital pour une infection bactérienne et forcé d'annuler ses deux concerts du 18 et 19 juillet à Chester en Angleterre.



L'équipe de Tom Jones a tenu à rassurer les fans dans un communiqué publié sur le compte Twitter de la star : "La situation est bien gérée et nous espérons un prompt rétablissement. Il est extrêmement désolé de ne pas pouvoir se produire ce soir [18 juillet] et des désagréments occasionnés."

Peu de temps après, Tom Jones a, lui aussi, tenu à s'excuser auprès de ses fans : "Je suis vraiment désolé d'avoir été contraint d'annuler mes concerts, c'est une sensation horrible de laisser tomber tous ceux qui comptaient venir ainsi que tous ceux qui ont travaillé autour du show". Afin de pallier à son absence, il sera de retour à Chester le 12 août, pour un nouveau concert : "J'espère vous y voir. D'ici là, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et votre compréhension", poursuit l'artiste dans son message.

A note from Sir Tom... pic.twitter.com/EjuWYOyU2Q — Tom Jones (@RealSirTomJones) 19 juillet 2018