"The Windmills Of Your Mind" : découvrez la version très personnelle de Tom Jones de ce classique composé par Michel Legrand

publié le 26/04/2021 à 10:09

Un clin d’œil à la cérémonie des Oscars qui vient de s’achever à Hollywood. Il y a 52 ans, le compositeur Michel Legrand remportait la première de ses trois statuettes, grâce à cette chanson interprétée par Noel Harrison, The Windmills Of Your Mind, version originale de 1968, musique du film L’Affaire Thomas Crown avec Faye Dunaway et Steve McQueen… Michel Legrand a composé cet air sublime, en s’inspirant d'une symphonie de Mozart.

La chanson The Windmills Of Your Mind, qui deviendra un an après en français Les moulins de mon cœur, a été reprise plus de 400 fois. La dernière version en date, on la trouve dans un disque qui est sorti vendredi 23 avril 2021. L’album s’appelle Surrounded By Time et l’artiste est Tom Jones. Le chanteur gallois de She’s A Lady et de Sex Bomb a 80 ans, et il reprend les chansons qui l’ont accompagné toute sa vie. Des titres signés Cat Stevens, Bob Dylan, et, The Windmills Of Your Mind de Michel Legrand en fait partie… Tom Jones a confié qu’il s’agit-là de son ultime projet musical.