Sting : pourquoi peut-on dire qu'il a Chartres dans la peau ?

Sting, l’ancien chanteur de Police, et la ville de Chartres dans l’Eure et Loir, sur le papier, on peut bien se demander ce qui peut les relier. Et pourtant ils ont un lien très fort et même à vie.

À la fin des années 90, Sting visite la cathédrale de Chartres. Il a un coup de foudre pour elle et plus particulièrement pour son labyrinthe gravé au sol. C'est un motif floral, une sorte de rosace de presque 13 mètres de diamètre, le plus grand jamais construit dans une église, il débute à l’extérieur de la cathédrale et se déroule sur quelque 250 mètres à l’intérieur. Il n’est pas le premier, avant lui Rodin, Proust ont succombé à son charme.

Le chanteur de Police, fasciné, s’amuse alors à déambuler dans ce labyrinthe. Mieux il décide d’en faire faire la reproduction grandeur nature dans le jardin de sa maison en Angleterre. Il dit d’ailleurs avec humour qu’on peut l’apercevoir avec Google Earth. Mais ce n’est pas tout, il va beaucoup plus loin !

Fan de labyrinthes, Sting leur a d’ailleurs consacré un album en 2006, baptisé Songs From the Labyrinth, il décide d’immortaliser cet amour particulier pour celui de Chartres. Après la réplique dans le jardin où il avoue déambuler quand il a un problème à résoudre, il décide de se le faire tatouer. C’est ainsi qu’aujourd’hui Sting, et pour le restant de ses jours, a entre les deux omoplates ce fameux labyrinthe de la cathédrale. Il peut donc dire qu’il en a plein le dos, ce qui est assez paradoxal, vu qu’il l’adore !

