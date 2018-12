publié le 13/12/2018 à 09:57

L'endroit est magique et émouvant. À quelques minutes à l'ouest de Paris, à Meudon, son ancienne maison, devenue un musée, Auguste Rodin a habité ici les 24 dernières années de sa vie. La maison se cache dans un grand parc qui surplombe la Seine. Au loin, on peut apercevoir la Tour Eiffel.



Un grand portail nous accueille avec une allée de platanes. Avant de grimper les marches du perron avec Bénédicte Grenier, responsable du Musée de Meudon. "On est dans la villa des Brillants.(...) On y ressent l’intimité de l'artiste", explique-t-elle. Cette maison a vraiment une âme. Auguste Rodin, au sommet de sa gloire, reçoit Édouard VII, le roi d'Angleterre en 1908, la femme de Franklin Roosevelt deux ans plus tard, mais aussi Constantin Brâncusi ou Antoine Bourdelle.

Pour Auguste Rodin, Meudon était un lieu de travail où faisait parler toute son âme d'artiste. C'est ici par exemple qu'il a commencé ses recherches sur ce qui allait devenir les Bourgeois de Calais. Il a aussi beaucoup dessiné puisqu'il n'était pas que sculpteur. 7500 "petites feuilles de papier", comme il disait ont été légués à l'État.

Dans ce musée, on voit même des aquarelles, puissantes, légères, intimes, parfois érotiques. Dessins, découpages, collages, c'est une magnifique découverte à ne pas manquer au Musée Rodin à Paris avant le 31 décembre 2018. Vous pouvez aussi visiter son atelier et sa maison-musée à Meudon. C'est toute l'année et c'est d'un charme fou.