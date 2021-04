The Beatles : des archives révèlent l'existence de "l'album noir"

publié le 01/04/2021 à 22:00

C'est une découverte inédite que vous révèle ce soir Bonus Track. Des titres inédits des Beatles, tirées des archives utilisées par Peter Jackson pour son film The Beatles : Get Back, viennent de voir le jour.

Pour son film, le réalisateur néo-zélandais a dérushé plus de 55 heures d’images inédites du groupe, ainsi que 140 heures de musique enregistrées alors que le groupe travaillait sur Let it be, en 1969. Et l’annonce qu’il vient de faire va avoir l’effet d’une bombe.

Parmi le matériel confié à Peter Jackson et son équipe, il a eu la surprise de découvrir que quelques sessions étaient un peu plus anciennes. Ce sont des enregistrements qui proviennent des studios EMI d’Abbey Road, destinées à des 45 tours, mais qui ne sont pourtant jamais sorties.

Il s’agit de 6 titres assez différents dans leur composition, diffusés dans Bonus Track, dont on ne sait pas grand-chose. Ils seront regroupés dans un album, qui sortira vendredi 9 avril prochain, intitulé le Black Album, un clin d’œil au White Album du groupe.

Poisson d'avril !

Bien entendu, en ce 1er, l'équipe de l'émission se devait de respecter le traditionnel "poisson d'avril". Les chansons entendues ne sont pas des Beatles…

Il s'agit en vérité de 6 titres, enregistrés par divers artistes, ayant tous un lien plus ou moins éloigné avec le célèbre groupe de Liverpool. Bonus Track vous explique l'histoire de chacun de ces tubes.