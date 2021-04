publié le 27/04/2021 à 22:00

Les cactus sort en février 1967. Jacques Dutronc vit alors ses plus belles années de carrière. Gentleman charmeur, l'artiste a marqué les années 1960. Des chansons à la fois ironiques, mais aussi très lucides…

Dans son tube Les cactus, Jacques Dutronc dénonce l'individualisme des sociétés capitalistes. Des paroles fortes qui vont bénéficier, sans le vouloir, d'un coup de publicité gratuit, grâce à un homme politique, très connu des Français.

Les élections législatives de 1967 ont provoqué des tensions parmi les membres de la majorité gaulliste. Georges Pompidou, alors Premier ministre, vainqueur de justesse des élections, se présente devant l'assemblée national. Et c'est avec une pointe d'ironie qu'il fait un clin d'œil à la chanson de Jacques Dutronc et déclare : "j’ai appris que dans la vie gouvernementale, il y a aussi des cactus". Un véritable coup de pouce inattendu pour le chanteur et son tube à succès. L'artiste sera par la suite invité à venir chanter à Matignon...