Stevie Wonder : découvrez ses deux toutes nouvelles chansons

Découvrez "Where Is Our Love Song?", l'une des deux nouvelles chansons de Stevie Wonder

publié le 14/10/2020 à 11:52

Surprise ! Le 13 octobre, jour d’anniversaire d’un de ses fils, le très discret Stevie Wonder a pris la parole en visio-conférence, depuis le jardin de sa maison aux États-Unis. Il a annoncé la création de son propre label, il a insisté sur le fait qu’il fallait plus que jamais qu’on s’aime en ces temps troublés, et chose inespérée, il a dévoilé deux nouvelles chansons.

On n’y croyait plus : son dernier album en date remonte à 2005… Certes on avait eu droit à un morceau dans la foulée de l’élection de Barack Obama, et à une BO de film il y a 4 ans, mais c’est la première fois en 15 ans que Stevie Wonder dévoile 2 titres d’un coup, c’est un événement. Il ne faut pas oublier qu’on est à 3 semaines de l’élection américaine…

La voix de Stevie Wonder porte. Un des 2 morceaux fait près de 7 minutes, c’est une fresque qui flirte avec le rap, qui a pour titre Can’t Put It In The Hands Of Fate (On ne peut pas se fier qu’au destin), c’est un message adressé à la Nation sous la forme d’un appel à la responsabilité… Et dans l’autre titre, Where Is Our Love Song?, Stevie Wonder dit son manque de chanson d’amour, son manque de mots d’espoir.

Il a composé cette mélodie à l’âge de 17/18 ans, il l’avait gardée et les paroles lui sont venues il y a quelques mois seulement. Stevie Wonder qui a 70 ans depuis mai dernier, a indiqué que les recettes générées par ce morceau seraient reversées à la banque alimentaire américaine. Et il a précisé que ce n’était pas un single qui annonçait un prochain album, encore moins une tournée.