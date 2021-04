publié le 08/04/2021 à 22:00

Il y a presque un an, le célèbre chanteur Christophe nous quittait. A cette occasion, Bonus Track consacre revient sur la carrière de cet icône de la chanson française, à travers ses meilleurs albums et ses plus grands tubes. Une carrière exceptionnelle, marquée par des hauts et des bas, comme ce moment, ou l'artiste a perdu son envie de chanter...

Après son grand succès Aline (1966), Christophe enchaine avec un nouveau tube : Les Marionnettes. Une chanson inspirée des souvenirs d’enfance de l'artiste, lorsqu’il fabriquait lui-même des marionnettes. Il les habillait avec des robes qu’il créait à partir des chutes de tissus de sa mère.

Mais à cette époque, Christophe n'est plus le même. Il se sent de moins en moins à sa place, loin de ses aspirations rocks et blues du début de carrière. Un malentendu entre lui et son public s’installe et Christophe perd pied, au point de ne plus ressentir ce plaisir de chanter. Il raconte alors qu’il continue son métier pour pouvoir s’acheter des belles voitures, son autre passion. Il ira même participer à une course en tant que pilote...

Christophe va s'éloigner peu à peu du monde médiatique. Il devient le père d’un petite Lucie, et lorsqu’il est sollicité par sa maison de disque pour se remettre au travail, il n'hésite pas. Mais cette fois, Christophe ne veut plus faire de concession. Il veut imposer sa propre vision artistique...