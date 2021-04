publié le 05/04/2021 à 22:00

Vous avez pu l'entendre si vous étiez à l'écoute de RTL ce 5 avril, entre 21h et 22h, dans Bonus Track. En exclusivité pour l'émission d'Eric Jean-Jean, Sharleen Spiteri, la chanteuse du groupe de rock Texas, a interprété, en version acoustique, deux singles. L'un, Hi, extrait du prochain album de Texas, qui sortira le 28 mai prochain, l'autre, Summer Son, véritable succès du groupe écossais.

4 ans après Jump on board, Texas sort son dixième album, intitulé Hi. La chanson éponyme, que vous pouvez retrouver en vidéo, en version acoustique dans cet article, est un tube plutôt optimiste. Sharleen Spiteri n'a pas pu partir sur les routes à l'automne dernier alors qu'elle devait célébrer les 30 ans de Southside, le premier album de Texas. Le groupe en a alors profité pour peaufiner son 10e disque.

Texas a enregistré ses chansons à distance. "On était tous dans des pays ou des endroits différents, alors que d'habitude, nous sommes dans la même pièce, raconte Sharleen Spiteri. Ça a donné aux morceaux un 'je-ne-sais-quoi' supplémentaire". Une version de la chanson Hi, chantée en duo avec le Wu-Tang Clan, un collectif de rappeurs.

"Summer Son", tube sorti en 1999

Le second tube interprété en exclusivité, Summer Son, est lui un peu plus ancien. Il est extrait du 5e album du groupe, The Hush, sorti en août 1999. Dans ce titre, la chanteuse se refuse à l'amour, par crainte de souffrir, de perdre pied aussi.

Le tube prendra la cinquième place des charts anglais et la troisième position en France. Texas prévoit une tournée française à partir du 1er octobre 2021, si la situation sanitaire le permet. En attendant, le groupe se produira lors d'un "concert très très privé" organisé par RTL2, le 23 avril prochain.