Renaud Capuçon a mis "3 jours à se remettre" de son Vendredi Saint à Notre-Dame

publié le 17/04/2020 à 08:49

"C'était plus qu'émouvant, j'ai mis trois jours à m'en remettre !" Renaud Capuçon n'est pas près d'oublier les sonates de Bach interprétées dans Notre-Dame lors du Vendredi Saint la semaine dernière. "C'est l'un des moments les plus spirituel et humain de ma vie. C'était le Vendredi Saint, on était très peu avec des œuvres fortes de Péguy et de Bach. Il y avait une grande sobriété et ça sera un moment qui me marquera à vie", raconte, ému, le musicien.

Les comédiens Philippe Torreton et Judith Chemla, en combinaison blanche et en bottes alors que la décontamination au plomb de l'édifice n'est pas achevée, ont lu des textes de Paul Claudel, Francis Jammes et Mère Teresa.

Le 16 mars, le chantier de la cathédrale avait été mis en sommeil pour cause de coronavirus, pour ne pas faire courir de risques aux ouvriers et aux compagnons mobilisés sur le site. Ces artistes accompagnaient l'archevêque Michel Aupetit lors d'un "temps de méditation" organisé à l'occasion de Vendredi Saint dans une cathédrale vidée de ses fidèles et toujours éventrée par l'incendie.

> Vénération de la Sainte Couronne d'épines à Notre-Dame de Paris

Aider la culture

Pendant ce confinement vous pouvez écouter régulièrement le talent inégalable de l'un des plus grands violonistes de notre époque, Renaud Capuçon, sur les réseaux sociaux. "Le confinement pour nous tous c'est un chamboulement, une réorganisation de la vie et moi tout ce que je sais faire dans la vie c'est du violon, raconte le musicien au micro de RTL. J'ai mis un iPad sur un trépied un peu branlant et voilà, je fais des petits concerts".

Le violoniste n'oublie pas d'être réaliste mais se concentre sur le positif. "Quel que soit son âge et son milieu social, je crois que ce confinement nous angoisse tous. (...) Mais j'ai l'impression qu'il y a de belles choses qui vont ressortir de cette période", note Renaud Capuçon en évoquant ces messages sur les réseaux sociaux de parents et d'enfants qui reprennent le violon ou s'entraînent plus dur que jamais.

Day 29

Franck:Sonate,final

🙏 @GuillaumeBellom 🎹

(La suite sur FB ou Instagram) pic.twitter.com/qunElyKvxc — renaud Capuçon (@RCapucon) April 13, 2020

"L'une des grandes victimes de cette crise globale sera très certainement le monde de la culture. Pas de cinéma, pas de tournage, pas de concerts, pas de théâtre ou de festival cet été.... Une situation qui sera difficile à surmonter pour les plus fragiles et les intermittents. Je suis triste mais c'est normal d'être triste et de faire ce qu'ils font. On a des dirigeants qui font tous ce qu'ils peuvent, l'heure n'est pas à la polémique, prévient Renaud Capuçon. Le ministre de la Culture a un gros poids sur les épaules parce que tout le monde se tourne vers l'Etat, mais il faudrait que les privés et les mécènes puissent aider. Il faut que ceux qui peuvent aider le fassent."

Christophe "va nous manquer"

Renaud Capuçon a eu quelques mots aussi pour le chanteur Christophe dont nous avons appris la mort dans la nuit du 16 au 17 avril 2020. "C'était une personnalité très attachante et une belle âme que les Français vont regretter", confie Renaud Capuçon. Une chanson préférée ? L'évidence avec "Les mots bleus, c'est un très beau texte, très poétique, il va vraiment nous manquer".