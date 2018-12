et Léa Stassinet

publié le 15/12/2018 à 17:45

Si la vie d'artiste que mène Renaud Capuçon l'amène à être à l'étranger la plupart du temps, le violoniste ne se tient pas moins au courant de l'actualité française. Invité du Journal Inattendu ce samedi 15 décembre, il a notamment réagi à la crise des "gilets jaunes", que traverse le pays depuis près d'un mois.



"Je parle en tant qu'artiste, de façon totalement apolitique", a commencé le musicien. "On entend partout des gens qui ont l'impression d'être incompris, de ne pas être entendus. Je crois qu'il y a toute une partie de la France qui n'est pas entendue, et cela nécessite du dialogue, il faudrait qu'il y en ait plus, même si c'est facile à dire", a poursuivi Renaud Capuçon.

Le violoniste, mondialement connu, a également raconté comment la mobilisation des "gilets jaunes" était vue hors de nos frontières. "Les étrangers sont dans l'incompréhension, beaucoup de gens me disent : 'Pourtant vous avez un pays merveilleux, vous avez la sécurité sociale...'", a conclu l'artiste.