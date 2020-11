"Lambada" : la célèbre affaire de plagiat cachée derrière ce tube de l'été

publié le 18/11/2020 à 22:00

Ce 18 novembre, RTL consacrait une journée spéciale aux tubes de l'été, pour vous redonner le sourire en ces temps moroses et difficiles. Parmi tous ces célèbres tubes, il y en a un, au rythme latino et dansant, dont on ne peut pas se passer : Lambada. Chanté par le groupe Kaoma et sa chanteuse Brésilienne Loalwa Braz (décédée tragiquement en 2017), il reste le tube de l'été 1989, cumulant 27 semaines dans les classements des meilleures ventes de disques en France.

Chacun se souvient du clip passé en boucle à la télévision cet été-là. Une plage paradisiaque, une danse sensuelle, les deux jeunes enfants Chico et Roberta, les bouteilles d’Orangina qui parsemaient discrètement le clip, faisant office de publicité pour la marque de soda… Le refrain, quant à lui, en français, racontait "un mélange de rire et de douleur : une mélodie d'amour. Un moment qui reste pour toujours".

Une chanson écrite par un certain Chico de Oliveira. Un mystérieux auteur que tous les journalistes de l’époque ont essayé de retrouver, au vu du succès du morceau. C'est finalement le journal Le Monde qui découvrait que derrière le nom de Chico de Oliveira, se cachait en fait le producteur du morceau : Olivier Lorsac.

Une chanson bolivienne à l'origine

À l’occasion d’un voyage au Brésil, Olivier Lorsac découvre une chanson d'un groupe de chanteurs boliviens, Los Kjarkas, intitulée Llorando se fue, et décide de l’importer en France en y ajoutant quelques touches personnelles (la flûte de pan dans le morceau original par exemple est remplacé par un accordéon).

Le succès est tel qu'il n'échappe pas aux auteurs originaux, qui saisissent rapidement la justice. Le plagiat est révélé au grand jour, et l'affaire se règle devant les tribunaux en 1991. Olivier Lorsac et son coproducteur sont condamnés à rembourser 6 millions de francs (soit environ 1,3 millions d'euros) de droits d’auteurs injustement perçus.



Pour autant, cette histoire n'a pas découragé Jennifer Lopez de reprendre un extrait de cet air bolivien, dans son morceau "On the floor", en 2011.

