publié le 12/10/2020

En 1977, Mark Knopfler, alors jeune journaliste de 27 ans, décide avec son frère David et un ami bassiste, John Illsley, de tenter de vivre de la musique. Durant l'été de la même année, ils s'installent ensemble dans un petit appartement dans le sud de Londres.

Mais les débuts sont difficiles, notamment sur le plan financier. C'est cette situation délicate qui va inspirer les trois jeunes hommes, dans le choix de leur nom de groupe. Dorénavant, ils s’appelleront "The Dire Straits", en référence à l'expression "To be in dire straits" qui signifie "être dans la dèche".

À la suite de l'officialisation de ce nom, Mark Knopfler compose le premier succès du groupe, Sultans of Swing, pour rendre hommage à ces musiciens qui, justement, jouent dans les clubs de jazz de Londres sans se soucier de l'argent ou de la célébrité. Ils enregistrent la maquette et l’envoient à Charlie Gillett, l’animateur vedette de l’émission "Honky Tonk", sur Radio London. Conquis par la chanson, il la diffuse dans son émission. De nombreux producteurs appelleront alors le présentateur souhaitant tous faire signer les 3 compères. Une voie royale vers un succès annoncé.

