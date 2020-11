"Wonderwall" d'Oasis : pourquoi le groupe de rock a appelé son tube ainsi ?

publié le 10/11/2020 à 22:00

"Today is gonna be the day..." Qui n'a jamais entendu les premières paroles devenues légendaires du titre Wonderwall, extrait de l’album (What's the Story) Morning Glory ?, du groupe Oasis, formé par les frères Gallagher. L'album sort le 2 octobre 1995, et est encore aujourd'hui l'un des albums les plus vendus de l’histoire avec près de 22 millions d’exemplaires.

Wonderwall est le tube ultime d’Oasis, la chanson la plus connue du groupe, celle qui a fait dire à certains qu’Oasis avait gagné la bataille de la Britpop face au groupe Blur, de Damon Albarn. Pendant longtemps, on a cru que Noel Gallagher s’était inspiré de sa relation avec sa future femme, Meg Mathews, pour composer cette chanson. Une information démentie par Noel lui-même, qui a précisé par ailleurs que l’histoire ne parlait pas d’elle, mais d’un ami imaginaire… "Mais comment dire à votre femme que ce n'est pas à propos d'elle une fois qu'elle l'a lu dans la presse ?", se serait-il même exclamé !

Le nom de la chanson, lui, est inspiré de l’album Wonderwall Music du Beatles George Harrison, sorti en 1968. Cet album est une bande originale aux influences indiennes qu’il avait signé pour le film du même nom, Wonderwall. Un film de Joe Massot, sorti en 1968, resté assez confidentiel, avec pourtant au casting, Jane Birkin et Amanda Lear.

Wonderwall d'Oasis traverse encore les générations. C’est Liam Gallagher qui interprète ce titre. Noel avait accepté de laisser son frère la chanter à condition de chanter en retour "Dont Look Back in Anger".

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- "Sensualité", Axelle Red

- "I feel for you", Chaka Khan"

- "Wonderwall", Oasis



Focus : les musiques de séries,



Invité : le parolier Claude Lemesle nous raconte l’histoire de la chanson "Une fille aux yeux Clairs", interprétée par Michel Sardou