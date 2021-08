Le lieu - Le 15 août 1965, les Beatles montent sur la scène du Shea Stadium, à New York, pour donner l’un de leurs concerts les plus marquants de leur fructueuse carrière. Les quatre garçons dans le vent arrivent au stade, en hélicoptère, portant les désormais célèbres uniformes beiges à col raide. Par mesure de sécurité, ils sont très éloignés du public.



L'anecdote - 55.600 fans ont réservé leurs tickets afin de voir John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison se produire sur scène. L’affluence monstrueuse en fait l’un des plus grands concerts de l’histoire du rock. Mais la particularité de ce show réside surtout dans le lieu qui accueille l’événement : c’est le premier concert de rock à s’être joué dans un stade. Le bruit de la foule était si assourdissant que ni les musiciens ni les spectateurs n’ont pu entendre clairement cette prestation mythique… ni enregistrer clairement le concert.

La chanson - Help!, I feel fine, Act Naturally, She’s a Woman,… Les Beatles reprennent leurs plus grands tubes lors de cet événement historique. Mais la prestation de la chanson I’m Down est peut-être celle qui a le plus marqué les quatre musiciens sur scène : pour lutter contre le trac, John Lennon décide de faire le pitre et de jouer de son orgue avec ses coudes. Cela a pour effet de détendre ses camarades.