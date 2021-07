Les Rolling Stones ont sorti "Start Me Up" en 1981

"Ce que les gens entendent, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. On a des coffres et des coffres de matériel." Les déclarations de Keith Richards ont de quoi faire rêver n'importe quel fan des Rolling Stones. Et n'importe quel producteur. Dans ces tonnes de chutes d'enregistrements, on peut trouver des tubes comme Start Me Up.

En 1981, les Stones papillonnent à droite à gauche. Mick Jagger et Keith Richards ne s'entendent pas bien. Et le groupe a prévu une énorme tournée mondiale qui doit durer jusqu'à l'année suivante. Il faut donc trouver de nouvelles chansons à jouer pour ces prochains concerts. Un nouveau disque rassurerait aussi les fans quant à l'avenir du groupe.

Mais le temps manque, la tournée est trop proche pour concevoir un album de zéro. Alors l'ingénieur du son, Chris Kimsey, propose aux Stones de fouiller dans les prises des trois ou quatre derniers albums du groupe, histoire de trouver quelques chansons non retenues à partir desquelles travailler.

Un riff reggae transformé en hymne rock

Kimsey retrouve la chanson Start Me Up, laissée de côté parce que Keith Richards trouvait que ça sonnait "comme quelque chose déjà entendu à la radio". À la base, le riff du guitariste sonne reggae, mais l'ingé son retrouve quelques prises, enfouies au milieu de la dizaine d'autres, avec une tonalité rock. Il rapporte les bandes au groupe, qui le retravaille immédiatement et l'enregistre en 6 heures. Fidèles à leur réputation d'excellents musiciens, les Stones n'ont pas eu grand-chose à faire pour jouer "les bonnes notes au bon moment", selon l'ingénieur du son.

Mick Jagger aimait reprendre les chansons enregistrées quelques jours plus tard, et tout changer. Accélérer le tempo, modifier la tonalité... Mais sur Start Me Up, rien de tout cela. La chanson a été laissée telle quelle, d'où un son plutôt brut. Sans doute parce que Keith Richards n'a jamais vraiment aimé le morceau. Cela n'a pas empêché Start Me Up de devenir l'une des chansons les plus populaires des Rolling Stones.