Pharrell Williams réalise que sa chanson "Blurred Lines" était sexiste

publié le 15/10/2019 à 10:02

Les paroles avaient fait twerker Miley Cyrus. Dans une interview donnée à GQ Magazine, le chanteur américain Pharrell Williams est revenu sur les polémiques entourant l'une de ses plus célèbres chansons Blurred Lines.

Interprètée au côté de Robin Thicke, la chanson avait été dénoncée comme étant sexiste, vulgaire et mysogyne. Les paroles raconte en effet le cas d'une "gentille fille" que les chanteurs "prennent", mais dont ils sont certains "qu'elle en veut", car ils détestent "les lignes floues". Le clip, avec de nombreuses mannequins célèbres comme Emily Ratajkowsk, a été accusé d'objectifier les femmes.

À l'époque, l'artiste à la voix de fausset ne comprenait pas ces polémiques. "Quand ça a commencé à devenir un problème, par rapport aux paroles, j'étais en mode "de quoi vous parlez ? Il y a des femmes qui aiment vraiment bien la chanson (...) "and I now you want it": les femmes chantent ce genre de parole tout le temps. Donc, je ne comprenais pas le rapport avec le viol", a-t-il raconté au magazine américain.

Pharrell Williams en couverture du magazine GQ Crédit : GQ Magazine

Mais, les polémiques grandissantes ont mené l'artiste à réaliser une sorte d'introspection "Je crois que Blurred Lines m'a ouvert les yeux (...) Je me suis rendu compte que des hommes parlent ainsi lorsqu'ils profitent d'une femme (...) Mon esprit a alors compris ce que la chanson voulait réellement dire, et comment elle pouvait affecter celles et ceux qui l'écoutent (...) J'ai pris conscience que nous vivions dans une société machiste. Je ne l'avais pas compris avant, ni que certaines de mes chansons contribuaient à ce monde machiste. Cela m'a complètement époustouflé."

C'est cette réflexion qui l'a ensuite mené à écrire Happy, une chanson "qui a rendu les gens heureux".

> Pharrell Williams - Happy (Official Music Video)