publié le 05/10/2018 à 11:43

Emily Ratajkowski ne se taira pas. L'actrice engagée pour la cause des femmes était dans la rue ce jeudi 4 octobre devant le Capitole à Washington pour contester la nomination et la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, qui devrait avoir lieu en fin de semaine. Brett Kavanaugh est accusé par Christine Blasey Ford d'agression sexuelle dans les années 80 alors que le candidat était encore au lycée.



Les forces de l'ordre ont interrompu la manifestation, arrêtant plusieurs personnes dont Emily Ratajkowski et son amie l'actrice Amy Schumer. "Aujourd'hui, j'ai été arrêtée pour avoir protesté contre le candidat à la cour suprême Brett Kavanaugh, un homme qui a été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle", a écrit sur son compte Instagram. Emily Ratajkowski.

Une arrestation documentée sur Instagram

"Les hommes qui blessent des femmes n'ont plus leur place dans des positions de pouvoir. La confirmation de Kavanaugh en tant que juge de la Cour suprême des États-Unis est une façon de dire aux femmes de ce pays qu'elles ne comptent pas", a expliqué l'actrice avant d'ajouter :

"Je demande au gouvernement de reconnaître, de respecter et de soutenir les femmes autant que les hommes", a ajouté l'actrice qui a par ailleurs documenté son arrestation en story sur son compte Instagram.

