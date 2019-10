La chanteuse Sulli, star du groupe de K-pop F(x) est décédée à 25 ans

publié le 14/10/2019 à 15:51

Le monde de la K-Pop est en deuil. Ce lundi 14 octobre 2019, la star de la musique coréenne est décédée. Le corps de la jeune femme de 25 ans a été retrouvé, par son manager, dans son appartement à Seongnam, au sud-est de la capitale de Seoul. "Jusqu'à présent, il semblerait qu'elle se soit suicidée, mais nous laissons toutes les possibilités ouvertes et nous allons enquêter", a déclaré un officier de police.

Sulli, de son vrai nom Choi Jin-ri, s'est fait d'abord connaître localement grâce à son rôle dans le drama de The Ballad of Seodong et puis en 2009, au niveau mondial, avec son entrée dans le groupe de K-pop F(x).

L'artiste coréenne quitte ensuite le groupe en 2015 pour poursuivre sa carrière d'actrice et apparaît dans divers talk-show. Silly y avait confié que cette décision était en partie due au cyber-harcèlement dont elle était victime. "Les gens me font du mal, alors tout s'est effondré, avait-elle un jour raconté. Je n'avais pas l'impression que quiconque autour de moi pouvait me comprendre. C'est pourquoi je me suis complètement effondrée".

> f(x) 에프엑스 'Electric Shock' MV

L'enquête est en cours pour déterminer la circonstance exacte de sa mort. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu'une star de la K-pop met fin à ses jours. À l'instar de Kim Jong-Hyun qui s'est suicidée en décembre 2017.