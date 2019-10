Céline Dion dévoile la liste des chansons de son album "Courage"

publié le 14/10/2019 à 16:24

C'est une vingtaine de chansons qui viennent d'être annoncées. Elles composeront le nouvel album anglophone de la chanteuse canadienne Céline Dion et elles ne manqueront pas de raisonner dans les stades et les salles de concert de la tournée mondiale Courage.

Dans un nouveau message sur les réseaux sociaux, la fameuse "Team Céline" a publié la tracklist" de cet album. On y retrouve naturellement les quelques extraits déjà diffusés sur la chaîne YouTube officielle de la diva comme Imperfections ou Flying On My On qui a conclu sa célèbre carrière à Las Vegas. Cette liste de titres, même s'il est difficile à ce stade de se lancer dans d'audacieuses conjectures, font de l'amour et des expériences de vie de Céline Dion les thèmes principaux de cet album. Ce sont des figures incontournables de la discographie de la Québécoise. Indépendance, nouveaux amours, deuil... Voici les notes de Courage qu'annonce cette tracklist.

Dans la version standard de l'album Courage vous trouverez :

1. Flying on My Own

2. Lovers Never Die

3. Falling in Love Again

4. Lying Down

5. Courage

6. Imperfections

7. Change My Mind

8. Say Yes

9. Nobody's Watching

10. The Chase

11. For the Lover That I Lost

12. Baby

13. I Will Be Stronger

14. How Did You Get Here

15. Look at Us Now

16. Perfect Goodbye

La version Deluxe contiendra quatre titres supplémentaires :

17. Best of All

18. Heart of Glass

19. Boundaries

20. The Hard Way