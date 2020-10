AC/DC dévoile un extrait électrifiant de "Shot in The Dark", son nouveau single

publié le 01/10/2020 à 18:49

Un simple riff de guitare a suffi à mettre le feu aux poudres. AC/DC a dévoilé ce jeudi 1er octobre un court extrait de Shot in The Dark, sa première chanson inédite depuis 2014. 30 secondes de pur hard blues dans le style inimitable du groupe australien.

Ce single accrocheur pourrait bien précéder un nouvel album studio annoncé par certains médias pour la fin de l’année. En attendant, AC/DC fait monter la pression depuis quelques jours avec un habile teasing. Après avoir électrifié la planète rock en postant un éclair lumineux sur les réseaux sociaux lundi 28 septembre, les Australiens ont publié une photo noir et blanc de la formation accompagnée du slogan "Pwr Up" et d’une mise en garde : "Risque de choc électrique, ne pas ouvrir".

Premier constat : Brian Johnson réintègre la bande. Le chanteur à la voix rauque avait été temporairement remplacé par Axl Rose, le leader des Guns 'n' Roses, lors de la dernière tournée (2016) en raison de problèmes de surdité. Ce pilier d'AC/DC depuis 1980 est accompagné d’Angus Young, le légendaire guitariste à l’éternelle tenue d'écolier, de Stevie Young, du bassiste Cliff Williams, et du batteur Phil Rudd qui retrouve le groupe après en avoir été écarté plusieurs années.

AC/DC va-t-il enfin sortir son 17e album ?

En 2014, Phil Rudd avait été arrêté par la police néo-zélandaise, soupçonné d'avoir engagé un tueur à gages et d'être en possession de drogue. Le musicien avait été ensuite assigné huit mois à résidence. AC/DC a également été frappé par la disparition de l'un de ses membres fondateurs : Malcolm Young, le frère d'Angus, décédé en 2017, à peine un mois après la mort de George Young, le "mentor" du groupe.

Les rumeurs d’un nouveau disque des vétérans du hard rock remontent à deux ans mais elles se sont amplifiées ces derniers mois après la publication en août dernier sur les réseaux sociaux d’un cliché montrant Brian Johnson et Phil Rudd aux studios Warehouse, à Vancouver. AC/DC va-t-il sortir son 17e album studio cette année, 6 ans après Rock or Bust ? Le groupe de Brian Johnson ne devrait pas tarder à mettre fin au suspense.