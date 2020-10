Scorpions : "Wind of Change", bande originale de la chute du mur de Berlin

publié le 01/10/2020 à 22:05

Devenu hymne de la chute du mur de Berlin, Wind of Change fête cette année ses 30 ans. À cette occasion, le groupe Scorpions sort un coffret deluxe comprenant un livre relié de 84 pages rempli de photographies rares et inédites, plusieurs démos, un morceau du mur de Berlin et 5 versions de la chanson emblématique. L’édition est numérotée à la main et limitée à 2020 unités. Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean revient sur l'histoire de ce titre aux sifflotements devenus légendaire.

En 1988, soit 1 an avant l’effondrement du bloc communiste dirigé par l’URSS marquant la fin de la Guerre froide, le groupe Scorpions, originaire d’Allemagne de l’ouest, se rend en Russie. Les autorités interdisent leurs concerts à Moscou, mais mais 10 représentations sont autorisées à Leningrad. Scorpions devient l’un des premiers groupes de rock occidental à jouer en URSS. Sur place, le groupe sent déjà qu’un vent de changement s’opère...

Un changement qui va se confirmer à leur retour en 1989, quelques mois avant la chute du mur. En août, le bloc soviétique organise son premier festival de rock. Le Moscow music peace festival accueille notamment Scorpions, Ozzy Osbourne et Mötley Crüe. Dès leur premier morceau, Blackout, les agents de sécurité qui leur tournent le dos font volte face et, avec les soldats de l’armée rouge, s’amusent. Pendant leur séjour, la ferveur populaire suit le groupe partout ou il va. Ils jouent, chantent, et Klaus sifflote. Il sifflote un nouvel air qui lui passe par la tête. Des sifflotements qui, malgré un accueil mitigé de la part de la maison de disque, seront repris unanimement par les fans, et deviendront légendaires...

Au sommaire de l’émission :

L'histoire des chansons :

- Michel Delpech, "Quand j’étais chanteur"

- Les restos du cœur, "La chanson des restos"

- Scorpions, "Wind of change"

Focus : Charles Aznavour, deux ans après

Invité : Nicolas Finet, le destin de Janis Joplin (50e anniversaire de sa mort le 4 octobre)