VIDÉO - Cannes 2019 : Viggo Mortensen rend hommage (en français) à Agnès Varda

publié le 25/05/2019 à 21:45

Viggo Mortensen n'est pas qu'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est un acteur accompli qui a tourné avec les plus grands : Sean Penn, Jan Campion, Brian De Palma... C'est à ce titre qu'il faisait partie des remettants cette année au Festival de Cannes. C'est dans un français excellent (le comédien américano-danois parle aussi l'anglais, l'espagnol, le danois, l'italien, le suédois et le norvégien), qu'il a rendu un hommage fort et délicat à la mémoire de la réalisatrice Agnès Varda.



"Il y a six mois, grâce à la gentillesse de Rosalie Varda [la fille d’Agnès Varda, ndlr], j'ai vécu une très belle expérience, a raconté l'acteur. Dans un vol Marrakech-Paris, elle a changé de siège avec moi pour me laisser accompagner sa mère. On a beaucoup parlé, surtout de cinéma bien sûr, mais aussi de nos enfants, du changement climatique, du recyclage, de la vie des oiseaux en hiver... De tout, un peu."

"Je savais qu'elle était malade. Je voyais qu’elle était un peu épuisée, continuait-il. Mais elle parlait de nouveaux projets et de l'art de la mise en scène comme si elle avait tout le temps du monde. Pendant le vol, elle a dormi un peu. Je la regardais, prêtant l'oreille à sa douce respiration. Et je pensais à une chose simple mais très importante qu'elle venait de me dire : pour bien raconter et pour faire du bon cinéma, il ne faut pas montrer... Il faut juste donner envie de voir".

"Alors ?", lança-t-il à l'adresse du jury du festival de Cannes. "Qui a mieux su donner l'envie de voir cette année ?" C'est par cette formule que Viggo Mortensen a donné la parole à Alejandro González Iñárritu pour qu'il remette le Prix de la mise en scène. Prix que les frères Dardenne ont remporté pour leur film Le Jeune Ahmed.

Viggo Mortensen se remémore un voyage en avion avec Agnès Varda : "Elle parlait comme si elle avait tout le temps du monde."



Les meilleurs moments de la Cérémonie de clôture du @Festival_Cannes disponibles sur @myCANAL > https://t.co/kYWKL8uPSP #Cannes2019 pic.twitter.com/FLlH0QBdbP — CANAL+ (@canalplus) 25 mai 2019