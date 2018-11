publié le 13/11/2018 à 09:55

Ils reviennent sur le devant de la scène. Les trois membres du groupe Muse viennent de publier leur huitième album, baptisé Simulation Theory. Moins électrique, plus électronique, Muse s'amuse à élargir encore un peu son spectre dans cet album de onze titres puissants. Un opus débridé dont on ressort un peu essoré mais qui comporte quelques réussites à l'image de Something Human.



Le trio britannique tente quelques grands écarts audacieux comme cette guitare sèche mêlée à des beats électros. Leur rock garage des débuts est bien loin mais le trio retombe toujours sur ses pattes et assume ses influences, comme Queen, dans le morceau Dig Down.

Les Anglais affinent en tout cas - disque après disque - un rock symphonique, voire même rétro-futuriste, taillé pour les stades et ultra produit sur CD. Des morceaux qu'ils déshabillent pour leurs impressionnants concerts. Muse forge aussi son succès dans une vision pessimiste et sombre du futur. Entre appel à la révolte, manipulation des masses, et robots...Matthew Bellamy leader et chanteur de Museest fasciné par la dystopie.

"Simulation Theory" est le nouvel album de Muse Crédit : Warner Bros

"J'ai grandi en regardant des films comme Mad Max ou Blade Runner, peut-être que je les ai vus un peu trop jeune d'ailleurs, reconnait le chanteur de 40 ans. Des trucs comme Alien par exemple, j'ai adoré ! Je pense que mes films préférés sont tous de la science-fiction ou fantastique, en tout cas ils parlent tous du futur. Je suis certain que ça à influencer ma manière de penser."

"Quand on préparait l'album, j'ai acheté un casque de réalité virtuelle et je me suis beaucoup amusé à faire des jeux vidéo. Et ce qui m'a beaucoup plu c'est que j'ai eu l'impression de voyager dans le temps, de retourner à l'enfance. J'ai donc eu cette idée que peut-être dans le futur, on vivrait dans plusieurs époques et réalités simultanément. Nous avons combiné cette idée avec les sonorités du début des années 80 - avec lesquelles on a grandi - et les imageries des films qui nous ont marqués", déclarait-il au micro de RTL.



Simulation Theory, le nouvel album de Muse vient de sortir. Le groupe se produira au Stade de France le 6 juillet 2019, le 9 juillet au Stade Vélodrome de Marseille, ou le 16 juillet au Stade de Bordeaux.