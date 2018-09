VIDÉO - Muse s'invite à un bal de promo très "Stranger Things" pour "Pressure"

publié le 27/09/2018 à 18:40

Matthew Bellamy, le meneur du groupe Muse, aura-t-il forcé sur les DVD des Gremlins et l'intégrale de la série Stranger Things ? C'est ce que l'on pourrait se demander en découvrant le clip de leur nouveau titre Pressure. Réalisé par Lance Drake, l'homme derrière les 11 clips de l'album Simulation Theory des Britanniques, le film de cinq minutes emprunte allègrement aux films de science-fiction familiaux et aux teen-movies américains.



Le groupe a réussi à convaincre l'acteur américain Terry Crews, star de la série comique Brooklyn Nine-Nine et membre des Expendables, de jouer le proviseur d'un lycée quelque peu foutraque. Avec un laser transformant un hamster en créature démoniaque, des zombies et un fusil à protons digne des Ghostbusters, Muse a mis une bonne dose de pop-culture des années 80 et 90 dans le bol punch. Et c'est très efficace, on pourrait croire à un teaser pour la prochaine saison de Stranger Things.

L'album Simulation Theory sera dans les bacs le 9 novembre prochain.