publié le 02/06/2020 à 13:31

Spotify, Deezer et Apple Music annoncent leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Pour ce 2 juin, Spotify a annoncé dans un communiqué un "Blackout Tuesday" en ajoutant une piste silencieuse de 8 min et 46 secondes, la durée exacte pendant laquelle le policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, provoquant sa mort par asphyxie.

"Ce 2 juin c’est le Blackout Tuesday, une journée de déconnexion collective du travail destinée à aider les gens à réfléchir et à se rassembler pour soutenir la communauté noire. En ce jour - et tous les jours - Spotify soutiendra nos employés, amis, partenaires, artistes et créateurs dans la lutte contre le racisme, l'injustice et les inégalités", peut-on ainsi lire sur le site de Spotify. La plate-forme de streaming met aussi en pause toutes ses publications sur les réseaux sociaux et fait la promotion de podcasts et de musiques pour Black Lives Matter.

Apple Music soutient aussi le mouvement Black Lives Matter avec le #TheShowMustBePaused et un message sur un fond noir. "Nous utiliserons le Blackout Tuesday pour réfléchir et planifier des actions pour soutenir les artistes noirs, les créateurs noirs et les communautés noires", peut-on lire sur Twitter.

On Tuesday, June 2nd, Apple Music will observe Black Out Tuesday. We will use this day to reflect and plan actions to support Black artists, Black creators, and Black communities. #TheShowMustBePaused #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xkvn31DpYc — Apple Music (@AppleMusic) June 2, 2020

Deezer, plateforme de musique en France a aussi partagé un message sur Twitter. "Il est temps de réfléchir. Il est temps de changer", peut-on lire dans le tweet.