publié le 30/08/2019 à 16:06

C'est un succès qui était déjà écrit avant même qu'il ne se réalise. Le public français s'est littéralement jeté sur les chansons de Jean-Jacques Goldman depuis son arrivée sur les plateformes de streaming musicales comme Deezer ou Spotify.

Deezer, dont les abonnés sous plus francophones, a fait savoir à RTL le classement des 10 chansons les plus écoutées par ses abonnés signées Jean-Jacques Goldman : Quand la musique est bonne, Envole-moi et Au bout de mes rêves sont, sans grande surprise, sur le podium. Nous vous proposons le reste du classement de ces titres en playlist en haut de cet article.



De son côté, Spotify a aussi fait ses comptes. Quand la musique est bonne, Je te donne et Là-bas forment le trio de tête. suivent : À nos actes manqués, Encore un matin, Envole-moi, Bonne idée, Je marche seul, Né un 17 à Leidenstadt et Au bout de mes rêves. Les albums du chanteur les plus écoutés sont : La collection 81-89, Singulier 81 - 89, La collection 1990 - 2001, Fredericks, Goldman, Jones : Pluriel et Entre gris clair et gris foncé.

La plateforme donne aussi quelques informations sur les villes et les pays qui ont le plus écouté ces chansons ces derniers jours : Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, dominent naturellement puis : Courbevoie, Nantes, Garches, Lille, Ebersheim, Toulouse. Les pays francophones sont en tête avec la France, la Belgique, la Suisse et le Canada mais suivent les États-unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne et la Suède qui, eux aussi se laissent tenter par une ou deux chansons cultes du grand Jean-Jacques pour améliorer leur journée.

À chacun ses classiques de Jean-Jacques Goldman. Voici les 5 que vous avez le plus écoutés depuis vendredi. https://t.co/zhvhgWpCXU pic.twitter.com/p3mNjw2LxF — Spotify France (@spotifyfrance) August 29, 2019

Il a finalement cédé aux sirènes du streaming

Grand absent de ces services pendant des années, l'auteur-compositeur-interprète le plus célèbre de France a finalement cédé, fin août, aux sirènes du web où s'écoute désormais la musique. "Nous sommes ravis de pouvoir faire profiter du catalogue de Jean-Jacques Goldman à nos 232 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a une réelle demande de la part de nos utilisateurs", s'était félicité Antoine Monin, directeur des relations artistes et labels chez Spotify France à l’officialisation de cette arrivée.

Jean-Jacques Goldman, très engagé pour la défense du droit d'auteur, faisait partie des irréductibles - comme avant lui Francis Cabrel - qui refusaient jusqu'alors de figurer sur les plateformes musicales de streaming. Depuis des années, le chanteur de 67 ans, ne s'exprime pas. Sa dernière (et très brève) apparition remonte à décembre 2018 dans un clip de son ami Patrick Fiori. Le chanteur discret et comptant parmi les personnalités préférées des Français vit à Londres depuis plusieurs années.