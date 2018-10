publié le 11/10/2018 à 19:09

Dix ans, l’âge du bilan. Spotify célèbre une décennie d’existence ce mois-ci. L’occasion pour le géant du streaming de nous abreuver de chiffres et de musique, celle évidemment diffusée sur sa plateforme. Depuis ses débuts en octobre 2008, 16.858.080 années de morceaux ont ainsi été écoutés sur l’application suédoise, ainsi que trois milliards de playlists.



Drake s’affirme comme le vainqueur toutes catégories des chansons entendues sur Spotify. Le rappeur canadien est partout. Il évolue dans le peloton de tête des artistes, des titres ("One Dance") et des albums (Views) les plus streamés. Une domination totale, devant Ed Sheeran, Eminem, The Weeknd et Rihanna.

Côté artiste féminine, Rihanna se place sur la première marche du podium des artistes féminines les plus écoutées, suivie d’Ariana Grande et de Sia. Ed Sheeran, et son inusable “Shape of You”, se classe à la première place des morceaux les plus diffusés, mais aussi des albums les plus entendus avec "÷". Les classements détaillés sont à retrouver ci-dessous.

Top 10 des artistes les plus écoutés

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande



Top 10 des artistes féminines les plus écoutées

1.Rihanna

2.Ariana Grande

3.Sia

4.Beyoncé

5.Nicki Minaj

6.Adele

7.Taylor Swift

8.Selena Gomez

9.Katy Perry

10.Shakira

Les titres les plus écoutés

1. Ed Sheeran - "Shape Of You'"

2. Drake - "One Dance"

3. The Chainsmokers, Halsey - "Closer"

4. Post Malone - "rockstar" (feat. 21 Savage)

5. Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

6. Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito - Remix'"

8. Justin Bieber - "Love Yourself"

9. Justin Bieber - "Sorry"

10. The Chainsmokers - "Don't Let Me Down"

Les albums les plus streamés

1. Ed Sheeran - ÷

2. Justin Bieber - Purpose

3. Drake - Views

4. Ed Sheeran - x

5. Post Malone - beerbongs & bentleys

6. The Weeknd - Starboy

7. Drake - Scorpion

8. The Weeknd - Beauty Behind The Madness

9. Post Malone - Stoney

10. Kendrick Lamar - DAMN.