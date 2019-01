publié le 20/10/2018 à 08:55

Hier, la France entière a pu découvrir Mon pays c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday. Pour son premier jour, il s'est écoulé à 300.000 exemplaires, sans compter les écoutes streaming, un record dans la discographie du taulier.



"C'est du rock et du blues, c'est toute la musique qu'il aime. Ça correspond parfaitement à sa culture, à son héritage et à l'esprit qui l'a toujours animé. C'est très rythmé, il y a du vrai rock mais en même temps il y a cette faculté qu'a Johnny d'aller au-delà d'un genre et ça devient des chansons universelles", confie Philippe Labro invité de RTL samedi 20 octobre.

Si Mon pays c'est l'amour est sorti le 19 octobre, Philippe Labro a pu écouter les 10 titres de l'album il y a plusieurs mois déjà. "Sébastien Farran (ex-manager de Johnny, ndlr) et Laeticia m'ont demandé d'écrire le texte qui est à l'intérieur du CD. Je leur ai dit : 'moi je veux bien écrire votre texte mais faites-moi entendre les chansons'. Donc je suis arrivé un matin, je crois que c'était en juillet ou en août, dans un endroit gardé comme si c'était Fort Knox, avec plusieurs gardes du corps", raconte Philippe Labro.

"On m'a enfermé dans une chambre, on m'a donné des écouteurs et j'ai entendu les 10 chansons. J'ai évidemment été très frappé, d'une part par la très belle orchestration et d'autre part par la voix de Johnny qui est stupéfiante", souligne-t-il.



"Quand on sait que c'est huit mois avant qu'il disparaisse, on se demande comment ça s'est détérioré si vite, parce que là il est lui-même. Il est ce que l'on a entendu plusieurs fois à Bercy, au Stade de France, où vous voulez. C'est clair, c'est fort, c'est vigoureux, puissant, grave, mais c'est parfaitement Hallyday. C'est un album comme il aurait pu en faire 10 de suite", décrit Philippe Labro.