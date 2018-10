publié le 19/10/2018 à 20:48

C’est le point le plus sensible pour Laeticia Hallyday : le testament et la rupture que ce dernier a créée au sein de la famille du chanteur. Lorsque le testament américain du chanteur a été rendu public, et avec lui la décision d’exclure de l’héritage ses deux premiers enfants, Laura et David ont répliqué par les voix de leurs avocats et de la presse.



"C’est une guerre qui m’a été déclarée, qui a été extrêmement violente je n’ai pas compris, je n’ai jamais reçu un appel de Laura et de David depuis leur départ de St Barth, rappelle Laeticia Hallyday au micro de RTL. Cette histoire aurait dû rester en famille dans la pudeur. On a déjà partagé notre deuil avec le monde entier. J’essayais de faire mon deuil, de trouver la paix et j’ai reçu cette assignation à mon nom et celles de mes filles. Ça m’a dévasté. Ils ne m’ont jamais appelé".

Laeticia Hallyday annonce vouloir avancer avec Laura et David sur la question du testament pour réunir la famille. Est-elle prête à accorder plus aux aînés ? "Oui en respectant les volontés de mon homme, lâche Laeticia, mais en essayant d’y mettre beaucoup d’empathie. Cette haine, ces mensonges, cette humiliation rendent les choses très difficiles pour mon deuil. J’ai besoin de beaucoup de paix pour y arriver."

Et Laeticia d’ajouter : "Mes filles n’ont pas de nouvelles (de David et Laura, ndlr) depuis décembre. On se parle avec les avocats. J’entends des choses depuis des mois… mais ce n’est pas ma vie. J’avais des rapports très sains avec eux, on a réparé certaines choses…".



"Jade et Joy sont en manque de leur frère et sœur il faut arrêter cette guerre, s’ils ne le font pas pour moi qu’ils le fassent pour leur père, il faut de la paix pour y arriver et beaucoup d’amour aussi. L’amour nous sauve de tout », insiste Laeticia Hallyday.







