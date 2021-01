Mika : l'histoire derrière "Grace Kelly", le tube qui a lancé sa carrière

publié le 13/01/2021 à 06:28

Nous sommes le 5 février 2007. Un ovni prénommé Mika va bouleverser le monde de la pop avec l'album Life in Cartoon Motion. Sur cet album il y a Grace Kelly. Le chanteur libano-britannique n'a alors que 24 ans et ce grand jeune homme longiligne au regard candide et à la voix cristalline nous offre un bouquet de chansons aux couleurs éclatantes.

Pourtant au début, il broyait un peu du noir. Et c'est ce que raconte Grace Kelly. Mika s'y indigne et y griffe l'industrie dont il a besoin pour se faire connaître. L'industrie musicale, naturellement... Et elle va être longue à la détente.

Alors Mika fait des petits boulots à Londres pour pouvoir se payer quelques heures de studio afin d'enregistrer des maquettes. Il en réalise plus de 30. Dedans, il n'y a pas Grace Kelly. Ce titre lui viendra après un énième rendez-vous inutile avec un directeur artistique de maison de disque.

Grace Kelly, la perfection absolue pour sa grand mère

Mika voit rouge. Il rentre chez lui, furieux, vert de rage. Et il écrit Grace Kelly dans la foulée, en réaction à ce qu'il vient de vivre. Est-ce qu'il doit être plus jeune ? Est-ce qu'il doit être plus vieux ? Un peu comme Freddie Mercury ? Ou comme Grace Kelly, la perfection absolue pour sa grand mère ? Tout ça pour au final, trôner sur l'étagère d'un responsable de label musical ?

Le jeune homme décide de faire un un bras d'honneur à ce système qui veut le façonner. C'est ce que raconte cette chanson ultra pop qui puise ses racines musicales dans un opéra. Car Mika s'est inspiré du Barbier de Séville de Rossini...

Avant que cet immense tube ne nous parvienne, il a fallu enfin une bonne rencontre et une conviction : c'est Jodi Marr, chanteuse et productrice américaine qui va l'aider. Elle croit tellement à Grace Kelly qu'elle va hypothéquer son propre appartement pour qu'il l'enregistre. Il ne le saura que bien plus tard. Et la suite ? On la connaît ! L'album Life In Cartoon Motion se vendra à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde.

