Dire Straits : comment est né "Sultans of Swing", l'hymne du groupe

Nous sommes quelque part en 1977. Le groupe anglais Dire straits fait une maquette. Elle deviendra Sultans of Swing. Cette année-là, Mark Knopfler a 27 ans. Il a laissé tomber le journalisme et son statut de professeur d’anglais pour se consacrer entièrement à la musique. Cet Écossais habite au sud de Londres dans un appartement avec son frère David Knopfler (lui aussi guitariste) et John Illsley, le bassiste. Pick Withers le batteur les rejoindra un peu plus tard.

Un ami leur suggère Dire Straits comme nom de groupe. Parce que c’est exactement ce qu’ils sont : "Dans la dèche". Ils n’ont littéralement pas d'argent. Mais le quatuor réussi à réunir les 120 livres sterling nécessaire pour enregistrer une maquette de cinq titres. Et dessus, il y a Sultans of Swing.

Le titre est inspiré à Mark Knopfler après avoir vu un groupe qui a vraiment existé. Une formation jazz qui fait avec les moyens du bord, c’est-à-dire pas grand-chose. Et quand le leader lâche "we are the sultans of swing", il rigole. Parce que de "sultan" ils n’en n'ont guère l’apparence.

Une fois la maquette en poche, le groupe l’envoie à un copain pour savoir ce qu’il faut améliorer. Sauf que le copain en question la fait passer à Charlie Gillet, animateur de l’émission radio Honky Tonk sur BBC Radio London. Et Charlie aime tellement le titre qu’il le passe plusieurs fois, tous les soirs… Et il n’est pas le seul à l'aimer. Plusieurs maisons de disques contactent la radio, et Dire Straits signe avec Phonogram pour cinq albums.

