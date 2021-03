publié le 06/01/2021 à 06:28

Nous sommes en juin 1986 et Les Rita Mitsouko un duo extravagant, atypique, et excentrique sort Andy.

Depuis le colossal et assez inattendu succès de Marcia Baïla en 1984, Rita Mitsouko ajoute l'article défini "les" à son nom pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il s'agit d'un groupe et pas uniquement de Catherine. Les Rita Mitsouko, c'est donc Catherine Ringer et Fred Chichin, deux personnalités hors normes faites pour jouer ensemble. Et autant l'admettre, ensemble ils dépoussièrent les codes, créent un univers et un son tout à fait particulier.

Début 1986, les Rita se remettent au travail, écrivent des chansons, cherchent un nouveau producteur et envoient une maquette à Tony Visconti. Dans le métier c'est LA référence et accessoirement le producteur attitré de David Bowie. L'Américain est scotché par l'originalité de ce qu'il entend, et Visconti les fait venir à Londres pour préparer l'album The No Comprendo qui sortira en septembre de cette année.

Andy, un personnage de BD

Andy sera le dernier morceau mixé de ce deuxième album. Peut-être parce que ce titre a été inspiré aux Rita bien installés à Londres. Andy Capp est un personnage de BD dont les aventures sont publiées dans la presse britannique et un peu partout dans le monde.

Il vit dans une banlieue terne et sa principale activité, c'est de ne rien faire. Il évolue dans les pubs, drague les filles, trompe sa femme, et passe ses journées sur son canapé. C'est un chômeur par conviction. Un personnage qui a dû bien amuser Catherine et Fred, suffisamment pour en faire une chanson. Qu'ils enregistreront aussi en anglais dans une version quasiment introuvable aujourd'hui.

Toujours est-il qu'une fois en boîte, le duo envoie un 45T un peu particulier aux radios où il est écrit "les 2 faces A des Rita Mitsouko" et qui stipule "écouter des deux côtés". Face A, c'est Andy et face AAAAA c'est Un soir, un chien. Les radios vont plébisciter Andy, et le groupe obtiendra son 2e succès.

