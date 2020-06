Guns N' Roses : comment est né "November Rain", le titre épique d'Axl Rose

publié le 10/06/2020 à 06:25

Nous sommes le 17 septembre 1991. Guns N' Roses publie Use Your Illusion I et Use Your Illusion II. Sur le premier disque figure November Rain, l’une des pièces majeures du groupe californien. Un morceau épique, une ballade hard rock grandiloquente sur fond d'orchestre symphonique, une chanson mythique.

C’est Axl Rose, le chanteur, qui est évidemment à l’origine de ce titre fabuleux. Un morceau qu’il trimballe dans sa tête depuis 1983, avant même la création de Guns N' Roses qui date de 1985. Dès qu'il voit un piano il joue quelques mesures du morceau qui s'appelle déjà November Rain. Mais il n'arrive pas à la terminer.

Une première maquette d'une durée de 5 minutes avec une guitare acoustique circule en 1985. Un an plus tard, Manny Charlton guitariste du groupe Nazareth produit le premier album du groupe, qui sont d’illustres inconnus à ce moment-là. Il aurait lui enregistré une version de 18 minutes.

Mais de quoi parle le titre qui hante le chanteur Guns N' Roses depuis toutes ces années ?C'est l'histoire d'une rock star sur le déclin qui se rappelle de sa plus belle histoire d'amour. Mais il perd tout, la gloire et son amoureuse qui se suicide.

Un solo de guitare légendaire

Axel Rose a dû convaincre le reste du groupe d’enregistrer le titre en 1990/1991. Slash, le guitariste au chapeau haut-de-forme, n’était pas très emballé par l’idée. Les ballades symphoniques, c’est pas son truc. Mais le chanteur a le dernier mot, et le guitariste affirme que le solo qu’il joue sur l’album est identique à celui qu’il a improvisé la première fois qu’il a entendu November Rain. Qui, à la fin des fins, fait 8 minutes et 57 secondes.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Pop Rock Collection. Chaque mercredi, Carole Vega, animatrice à RTL2, vous dévoile les coulisses des plus grands titres pop-rock qui vous accompagnent depuis toujours.