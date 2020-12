Michel Delpech : comment le chanteur a changé la perception du divorce

publié le 09/12/2020 à 22:00

La chanson Les divorcés, écrite par Michel Delpech lui-même et Jean-Michel Rivat, sort en 1973. À l'époque la loi n'autorise en aucun cas le divorce à l'amiable. On ne pouvait se séparer officiellement que pour faute. Cette chanson va considérablement faire évoluer les mentalités en ce le sujet.

Peu de temps avant, Jean-Michel Rivat vient de divorcer de Christine Haas. C'est lui qui propose ce thème de chanson à Michel Delpech. Les deux compères vont alors s'emparer de ce sujet, ainsi que de cette loi, qu'ils dénoncent comme une totale aberration. Le texte parle d’un couple qui se sépare et qui organise avec compréhension et bienveillance leur divorce. "Ce serait moche d'en arriver, toi et moi à se détester, et à se rejeter les fautes", chantait ainsi Delpech.

Le succès est total. En quelques semaines le 45 tours se vend à plus d’un million d’exemplaires. Si le sujet parle autant aux Français, c'est qu'il est au cœur du débat, les séparations devant les tribunaux ne cessant d'augmenter. Un sujet qui atteindra même les plus hautes sphères de l'Etat. Le 11 juillet 1975, le nouveau président, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, promulguera la loi autorisant cette fois-ci le divorce par consentement mutuel. Et si le chanteur était le précurseur de cette loi si importante aujourd'hui ?

