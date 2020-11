publié le 26/11/2020 à 22:00

Chacun d’entre nous a la bande originale de sa vie : la musique de son premier baiser, de son premier chagrin d’amour, d’un mariage. Sa chanson pour courir, pour danser…

À l’heure où l’écoute entière d'un album devient rare, et où la musique se consomme désormais par morceau, il semble indispensable de faire vivre et transmettre ce patrimoine.

Dans son livre, Les 1000 chansons préférées des Français, Thomas Pawlowski publie un classement, réalisé en s’appuyant sur plusieurs sondages successifs de l’institut YouGov auprès d’un panel de 1000 Français représentatifs, dans lequel paraissent plus de 3.000 titres sortis entre 1900 et 2017. "Aucune chanson parue après 2017 n’a été sondée, car étant largement diffusées en radio, elles auraient biaisé le classement" raconte celui qui est aujourd'hui directeur de la communication des programmes et de l'information chez TF1.

Véritable invitation à découvrir ou redécouvrir le répertoire français, on y trouve au-delà de ces classements, des récits d'artistes, comme par exemple Baschung raconté par son parolier Jean Fauque, ou encore Stromae raconté par le journaliste de RTL, Steven Bellery. Paraissent aussi des anecdotes de chansons, et des brèves de conversations rassemblées avec plusieurs célèbres artistes de la chanson française.

Des classiques, et des surprises...

Passons donc à ce fameux classement. Dans le "Top 3" des chansons les plus écoutées par les Français, se classe en première position le célèbre et triste titre de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Suit ensuite, et c'est une surprise, le groupe Indochine, avec son tube J'ai demandé à la lune. "C'est une grosse surprise. Mais ça peut s’expliquer, car ils ont eu des premiers succès dans les années 80, puis à nouveau dans les années 2000. Ils touchent plusieurs générations" témoigne Thomas Pawlowski. Enfin, Les lacs du Connemara, légendaire hymne qui nous a tous fait dansé, signé Michel Sardou, complète le podium.

Du côté des artistes les mieux représentés, là, pas de surprises. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg, avec respectivement 28, 23 et 19 chansons forment le trio de tête. Pour l'auteur, la présence de femmes dans ce classement se fait peur ressentir. "60 % des chansons recensées sont interprétées par des hommes. Je l’explique par le fait que les chanteuses qui vieillissent ont du mal à réimposer des titres. C’est beaucoup plus difficile de durer pour elles" argumente-t-il.

En revanche, si de grands noms de la chanson sont évidemment présents, d'autres, sont quasiment introuvables : "Anne Sylvestre, Barbara, Juliette Greco sont très peu présentes. Il faut prendre conscience que c’est notre patrimoine et qu’il faut en être fier. Continuer à le jouer et à le faire découvrir. On ne défend pas assez notre patrimoine français" termine Thomas Pawlowski.

Invités : Thomas Pawlowski, auteur du livre Les 1000 chansons préférées des Français, aux éditions Glénat.