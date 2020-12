Décès de Giscard d'Estaing : "Son septennat a marqué notre pays", estime Macron

publié le 03/12/2020 à 20:45

Emmanuel Macron a salué jeudi l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing décédé mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Un politique "moderne" dont le "septennat a marqué notre pays et nos vies toutes entières", a déclaré le chef de l'État lors d'une allocation télévisuelle.

L'ancien leader de droite "a fait entrer la France dans une modernité sociale, institutionnelle mais aussi dans une Europe en plein élan et dans une mondialisation en plein essor qui vivait déjà ses premiers déséquilibres". "Il a regardé notre pays en face, avec les yeux d’une génération nouvelle qui a voulu le progrès sans sacrifier de sa liberté, sans que nous en ayons toujours conscience", a ajouté Emmanuel Macron, tout en saluant un politicien qui a présidé "une profonde mutation" de la société française, et servi son peuple même après la fin de son mandat en 1981.

Emmanuel Macron a ainsi rappelé l'héritage du travail politique de cet ancien président du conseil régional d'Auvergne et député européen. "Il oeuvra sans relâche pour aménager, équiper et faire briller ces terres volcaniques qui lui étaient si chères. (...) Il a inspiré par ses actions et ses idées". Le président a par ailleurs estimé que le temps a permis de "dévoiler l'homme derrière le président". Déjà nostalgique d'un leader qui aura fini par "conquérir l'admiration" des Français et même leur "coeur".