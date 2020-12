publié le 01/12/2020 à 22:00

Vertige de l'amour, extraite du 3ème album d'Alain Bashung, Pizza, sort en 1981. Elle est écrite par Boris Bergman, le parolier qui a signé les premiers succès du chanteur Français. Pour enregistrer l'album, les deux compères se rendent en Angleterre, aux studios Maison-Rouge. C'est également là que Bergman peaufine ses textes. Et c’est dans ces studios, plus précisément dans les toilettes de ce studio, que va naître le tube...

Pour cette chanson, Bashung n’est pas complètement satisfait. Il aime les paroles, mais pas le début. Bergman remonte alors les paroles "j’ai crevé l’oreiller, j’ai dû rêver trop fort" au début de la chanson. Mais il manque encore quelque chose... Pris d'une envie pressante, le parolier se rend aux toilettes et réfléchit à la chanson. À cette époque, Bergman porte un jean 505, et non un 501. La différence ? Le premier à une fermeture éclair, tandis que l'autre possède une fermeture à boutons.

Lorsqu’il remonte la fermeture éclair de son jean, Boris Bergman se coince légèrement les parties intimes. Il est alors pris d'un cri de douleur et s'exclame : "Vers… tige de l’amour". Les portes restées ouvertes, Alain Bashung, alors dans les studios, entend cette voix et lui dit : "Tu vois quand tu veux pépère !". Voilà comment la naissance d’un tube tient parfois à peu de choses, à la braguette à zip d’un jean ! "Si j’avais eu un 501 au lieu d’un 505, je n’aurais pas trouvé la phrase" racontera plus tard Bergman.

La chanson sera disque d’or en trois mois. Quant à l’album, vendu à plus de 300.000 exemplaires, il sera couronné du Bus d’Acier, une récompense musicale décernée au meilleur album de rock français. En 1984, Johnny Hallyday reprendra Vertige de l'amour dans une adaptation anglaise "Casualty of love".

