publié le 07/10/2020 à 10:01

Sorti en 1975, co-écrit avec son complice le parolier Jean-Michel Rivat, le titre "Quand j'étais chanteur" se vendra à 223.000 exemplaires. Dans cette chanson, Michel Delpech s’imagine à l’âge de 73 ans, alors qu'il n'en a que 29. Avec Jean-Michel Rivat, ils s’amusent avec les clichés d’un chanteur vedette des années 70 : le look (les boots blanches, le gros médaillon et la chemise ouverte), le fan club, les excès de vitesse...

"Cela nous faisait sourire de tourner en dérision tout ce qui nous arrivait à l'époque. Je regardais cela avec un amusement attendri. C'était un jeu" racontera Michel Delpech. Les deux compères imaginent même la mort récente de Mick Jagger et la fête des adieux de Sylvie Vartan. A la sortie du titre, les réactions des critiques sont partagées. Certains trouvent presque impudiques ces images d’un chanteur vieillissant. Mais le public, lui, aime. On découvre aussi le nouveau look de Michel Delpech, qui apparaît désormais avec la moustache et les cheveux courts.



Mais dans cette chanson, par deux fois, des chœurs, en contre chant, fredonnent des paroles qui font référence aux nombreux succès d'un célèbre groupe de pop rock, sortis 10 ans plus tôt. Mais quel était ce groupe auquel Michel Delpech et Jean-Michel Rivat font référence ? Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean vous dévoile toute l'histoire de ce tube légendaire.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Michel Delpech, "Quand j’étais chanteur"

- Gerry Rafferty, "Baker Street"

- Prince, "Sign o’ the times"

Focus : Vin

Le journal de la musique



Invité : Jean-Michel Guesdon, journaliste, nous parle de Bruce Springsteen