Deep Purple : le terrible incendie qui inspira le tube "Smoke on the Water"

publié le 03/12/2020 à 22:00

Smoke on the water tient son origine de l’incendie du casino de Montreux en Suisse, survenu le soir du 4 décembre 1971, il y a presque 49 ans. La veille, le groupe britannique de hard rock Deep Purple arrive à Montreux, pour enregistrer leur nouvel album Machine Head, dans le casino. Une manière pour eux de donner un son "live" à leur album, sans organiser un vrai concert.

Le soir du 4 décembre, Franck Zappa donne justement un concert dans ce fameux Casino, avec son groupe The Mothers of Invention. Mais subitement, l’un des spectateurs tire un coup de pistolet de détresse dans le plafond de bois, qui évidemment, s’embrase comme une torche. Zappa reste d’un calme olympien, sur scène, et aide à faire évacuer la salle. Dans le public, se trouve également Ian Gillian, le batteur de Deep Purple. L'homme au pistolet se trouvait juste à côté de lui, mais il n’a pas eu le temps de le stopper. Gillian sort du bâtiment sain et sauf, avant finalement de retourner en courant à l’intérieur, pour récupérer la veste de sa copine. "Un acte typique de lui" racontera plus tard Claude Nobs, l'organisateur du concert.

Alors que le Casino se consume, le groupe Deep Purple reste assis sur le balcon de l’Eden Palace, pour regarder l'épaisse fumée noire glisser sur le lac Léman. Le titre est alors tout trouvé : "Smoke on the water", enregistré dans les jours qui suivent à Montreux, cette fois au Grand Hôtel, où le groupe a achevé l’enregistrement de son album. Un riff de 4 notes, joué par Ritchie Blackmore, le guitariste de Deep Purple, resté dans l’histoire du rock comme l’un des plus célèbres riffs de guitare. Quant aux paroles, elles relatent exactement leur mésaventure de ce soir du 4 novembre 1971.



Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Smoke on the water, Deep Purple

- L'envie, Johnny Hallyday

Focus :

Kylie Minogue

Le journal de la musique

Invités :

- Carla Bruni dévoile l'histoire de sa chansons Quelqu'un qui m'a dit

- Laurent Jaoui : le journaliste revient sur le célèbre Chateau d'Hérouville, studio mythique près de Paris, notamment Elton John, Dire Straits ou encore David Bowie, ont enregistré leurs disques.