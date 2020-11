Michel Berger : découvrez "Le Paradis Blanc" chanté par Marc Lavoine

publié le 24/11/2020 à 09:17

Ils chantent Michel Berger est sorti en 2003. Cette compilation réunit les morceaux que Berger a signés pour les autres, ce sont des chansons qu’on connaît déjà, à une version près, car il y a un inédit dans ce disque : une interprétation unique du sublime morceau Le Paradis Blanc.

Le Paradis Blanc, c’est le dernier succès solo de Michel Berger, et cette version inédite a été enregistrée en janvier 1993, par un chanteur qui avait alors 30 ans. C’était dans le cadre d’une émission de télé qui rendait hommage à Michel Berger, 5 mois après sa disparition. Celui qui a interprété Le Paradis blanc ce soir-là, s’appelle Marc Lavoine.

Marc Lavoine et sa version du Paradis Blanc, accompagné par ceux qui étaient les musiciens attitrés de Michel Berger. La chanson originale est sortie en 1990. C’est un texte troublant, sombre : à 43 ans, Michel Berger apparaissait comme fatigué du monde, il exprimait sa quête de pureté, de tranquillité, et il finissait par se demander si la mort n’était finalement pas plus douce que tout ça. Il nous quittait 2 ans après, voilà pourquoi Le Paradis blanc a pris une dimension quasi mystique.

> MARC LAVOINE: Le Paradis Blanc